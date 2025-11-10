元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が9日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演した。この日は、口げんかが最も強いコンビを決める企画「第3回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。ひつじねいり・細田祥平は、金魚番長との対決で「優秀でNSC首席で、いずれM−1決勝もいくと思う。優勝するかもしれない。売れるとも思うんだけど、吉本が作った人生ゲームのマスの上を歩いてるだけ。枠内の幸