エースコックは、11月17日から「まるごと蟹の旨み蟹醤味噌ラーメン」を全国で販売する。まるごと蟹の旨み蟹醤味噌ラーメン(税別271円)「まるごと蟹の旨み蟹醤味噌ラーメン」(税別271円)は、冬の味覚の1つである「蟹」をテーマに、蟹をまるごと塩漬けにして発酵・熟成させた調味料「蟹醤」を使用した、蟹の濃厚な味と香りが利いた味噌ラーメン。パッケージは、「蟹醤」を前面に押し出し商品の特長を訴求しつつ、シズル写真で