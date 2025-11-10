グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人が10日、都内で行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。12人がスペシャルユニット「JI BLUE」としてサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任することが発表された。JO1＆INIから選出された12