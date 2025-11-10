タレントの北斗晶が9日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの可愛らしい言葉や夕食前の様子を明かした。この日、北斗は夕食前に寿々ちゃんを預かっていたことを報告し「【お腹すいた！？】と聞いたら…【おにゃかすいたー】」と寿々ちゃんとのやりとりを紹介。「このつたない言葉がたまらなく可愛い」とメロメロな様子でコメントした。続けて、夫でタレントの佐々木健介と「大急ぎで夕食の準備をして」と明かし、出来上がった