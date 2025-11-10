俳優の福本莉子、なにわ男子の高橋恭平が10日、都内で行われた連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』プレミア上映会に登壇した。この日は山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千葉雄大が参加するなか、福本、高橋、山下、小坂と関西人が多い現場ということで“あえて”の関西弁トークを繰り広げた。【写真】カワイイ！カメラの前で思い思いのポーズを決める小坂菜緒＆福本莉子『アオハライド』