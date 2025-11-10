◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）ヤング侍が初回いきなり集中打で4点を挙げた。ピッチクロックの影響もなんの。先頭の岡林（中日）が右翼線二塁打で出塁すると、2番・牧（DeNA）の左前打で先制。さらに3番・森下（阪神）、4番・岡本（巨人）まで4連打。さらに相手バッテリーミスなど大量得点した。来春のWBC本番に向けて若き侍たちが猛アピール。井端監督も頼もしげに見守った。