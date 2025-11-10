◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは10日、広島との練習試合を実施。初回から連打で得点を量産しました。対する広島の先発は辻大雅投手。受けるのは、キャッチャーに再転向中の二俣翔一選手です。先頭で打席に向かった侍ジャパンの1番・岡林勇希選手は初球のストレートを振り抜き、ライト方向への2塁打を放ちます。この好機で、続く牧