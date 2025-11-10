日本ハムは１０日、フランミル・レイエス選手との来季の契約延長が合意したと発表した。レイエスは２年目の今季、４番としてチームをけん引。打率・２７７、３２本塁打、９０打点で、本塁打王、打点のタイトルも獲得した。レイエスのコメントは以下。「とても幸せです。自分を信じ、大きな期待を寄せてくれている球団に対して、心から感謝の気持ちでいっぱいです。球団とファンの皆さまのために最高のパフォーマンスを発揮