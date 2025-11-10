中日は10日、球団創設90周年である2026年をファンとともに盛大に祝うため、「みんなで等身大『着せ替えドアラ』を作ろう！プロジェクト」を始動することを発表した。このプロジェクトは、マスコットキャラクターのドアラの着せ替えができる等身大モニュメントを制作し、2026年オープン戦からバンテリンドームナゴヤに設置し、来場するファンの皆様をお出迎えする。「着せ替えドアラ」は2026シーズンのホームユニホームに加え