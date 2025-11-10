『ゴッドファーザー』3部作や『地獄の黙示録』（1979）で知られるフランシス・フォード・コッポラ監督が『メガロポリス』による財政苦のためベリーズ珊瑚礁保護区の私有島を売却していたことが分かった。 高級不動産情報サイトのによると、コッポラは過去9年間賃貸していたコーラル・ケイと呼ばれる2.5エーカー（約1万平方メートル）の島を180万ドル（約2億7,688万円）で売却。