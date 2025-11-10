◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパンと広島の練習試合が１０日、サンマリンスタジアムで行われた。侍ジャパンは牧が「２番・二塁」でスタメン出場。初回無死二塁で迎えた第１打席、広島先発左腕の辻から左翼へ先制の適時打を放った。