ウエスタン・リーグくふうハヤテの林大斗投手（１９）が１０日までに「しずおか報知」の取材に応じ、最速１５０キロを目指すことを誓った。１０月のフェニックス・リーグ前に加入が発表された新戦力の１８３センチ右腕を紹介する。林は埼玉・春日部共栄高を卒業後、東京六大学野球でのプレーを目指し、浪人生活を送っていた。しかし、受験で思うような結果が得られず、２年目を迎える前に「このままではＮＰＢ入りの夢が遠のく