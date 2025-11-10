韓国の尹錫悦前大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の特別検察官は10日、北朝鮮を軍事的に挑発して非常戒厳の口実をつくるため、平壌に無人機（ドローン）を飛ばすよう軍幹部に指示したとして、尹錫悦前大統領＝内乱首謀罪で公判中＝らを一般利敵罪などで起訴した。特別検察官は、尹氏が昨年10月ごろ、ドローン作戦司令部に無人機投入作戦を指示したと判断した。