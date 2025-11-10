高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁について、中国の総領事がSNSに「汚い首は斬ってやる」などと投稿したことを受け、木原官房長官は中国側に強く抗議したと明らかにしました。木原官房長官「11月9日午前以降、外務省および在中国大使館から中国に対してその旨の申し入れを行い、強く抗議するとともに、関連の投稿の速やかな削除を求めました」中国の薛剣駐大阪総領事は8日、自身のXで、高市総理が台湾有事をめぐり集団的自衛権が