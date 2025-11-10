国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」(カラッツジェムマガジン)を運営するKARATZは、カバヤ食品の女の子向け玩具菓子「セボンスター」の45周年を記念して製作したコラボジュエリー「大人のセボンスター」の第3弾となる、新作アイテムの販売を決定した。 カバヤ食品が1979年から販売するロングセラー玩具菓子『セボンスター』45周年を記念して、宝石専門店であるKARATZによって製作された「大人のセボンスター