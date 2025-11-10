東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を実施。今年の「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドのパレードが10年振りに刷新され、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」