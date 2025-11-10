西武は10日、今オフに米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）のポスティングシステムの手続きを開始すると発表した。広池浩司球団本部長は「今がそのときだと判断して、MLB挑戦を認めることにしました。本人の『アメリカで野球をしたい』という一貫した強い意志を受け止め、球団としてその思いを尊重する形を取りました」と球団を通じてコメントした。その上で「挑戦するからには、アメリカで元気に活躍する姿を見せてほ