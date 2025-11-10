西武は10日、今オフに米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）のポスティングシステムの手続きを開始すると発表した。今井は同日に埼玉県所沢市の球団施設で広池浩司球団本部長と面談し、終了後に報道陣の取材に応じた。球団の決断に深く感謝を述べた上で「行くからにはもちろんワールドチャンピオンを目指してやる」と決意を込めた。今季はワールドシリーズでドジャースの山本由伸投手がMVPに輝いた。同学年でもありNPBで