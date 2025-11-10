福岡県警大牟田署は10日、大牟田市岬町の公園内で8日午後7時半ごろ、ランニング中の女性が前方を歩いていた男を追い越そうとしたところ、その男から服をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は細身、黒色目出し帽、黒っぽい服を着用。