竹原市に住む８０代の女性が約１０００万円分の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺が発生しました。 警察によりますと９月、竹原市に住む８０代女性に「あなた名義で本来１週間しか処方できない睡眠薬が２週間処方されている。これは法律違反だ」と石川県警の警察官を名乗る男から電話がありました。 「事情聴取のため金沢市に来れるか」と聞かれ断ると、数日後再び電話があり「あなたにはマネーロンダリングの疑いがある」