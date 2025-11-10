なにわ男子の高橋恭平が10日、都内で行われた連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』プレミア上映会に共演のHey! Say! JUMP・伊野尾慧とともに登壇した。イベントでは共演の山下幸輝、千葉雄大とともに劇中の名セリフをシャッフルして生披露した。【写真】目線を合わせ…伊野尾慧と両手で握手する高橋恭平『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出した咲坂伊緒氏の人気漫画を実写化。