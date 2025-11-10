アメリカの政府閉鎖の解消に向けて前進です。アメリカ連邦議会上院の共和党と一部の民主党議員が「つなぎ予算案」で合意し、採決に向けた動議が可決されました。先ほどアメリカの議会上院で政府機関の一部閉鎖を解消するための「つなぎ予算案の採決に向けた動議」が賛成60、反対40で、可決されました。与党・共和党に加え、医療保険制度をめぐる補助延長のための採決を将来的に行うことなどと引き換えに、野党・民主党の一部議員が