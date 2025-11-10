NGT48が9日、難病などで長期入院中の子どもに付き添う家族の滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を支援するためのイベント「チャリティラン＆ウォーク」（日産スタジアム）に参加した。清司麗菜（24）、佐藤海里（25）、喜多花恵（22）、新沢葵唯（17）、高島柚愛（15）、辻田季音（17）、皆川日和（15）が「3hファンランリレー」に出場。神奈川県出身の喜多が最初の走者を務め、その後は全員でリレー。1周1・2キロのコー