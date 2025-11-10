【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、待望の1st Single「LOAD」をリリースすることが決定した。本楽曲は、11月15日（土）にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催されるワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」にて、M∞CARD（エムカード）で先行販売される。さらに、11月16日(日)20:00よりREAL AKIBA BOYZのBOOT