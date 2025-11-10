上院で可決すでに合意報道があり、可決報道の反応は限定的＝東京為替 上院で１月３０日までのつなぎ予算についてのポイントとなる法案を可決。下院での採択をこなすと、連邦政府機関閉鎖が解除される。すでに可決に必要な６０名確保が報じられていたため、可決での反応は限定的。 USDJPY153.95