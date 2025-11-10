レインボーブリッジ上の首都高速でゴミ収集車が横転する事故がありました。事故の影響で現場では通行止めが発生しています。【画像】横転するゴミ収集車（現場の様子）午前11時すぎ、レインボーブリッジ上の首都高速11号台場線の下りで「ゴミ収集車と乗用車の事故」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますとゴミ収集車が走行中に横転し、近くを走行していた乗用車と接触したとみられています。警視庁は横転し