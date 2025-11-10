お笑いコンビ、レインボーが10日、「サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式」に出席した。新商品の「いっぽん」に合わせて今後コンビで一番になりたいことを聞くと、池田直人（32）は「長くゆっくりずっとコンビを続けていきたい。健康だけ気にして、長く長くやっていきたい」と長寿コンビを目指す。ジャンボたかお（35）は仕事面で「婚活バラエティーをやりたい」と掲げた。「仕事がないときに全国の婚活パーティー