東洋紡 [東証Ｐ] が11月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の100億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の155億円→175億円(前期は105億円)に12.9％上方修正し、増益率が46.4％増→65.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の74.4億円