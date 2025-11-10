ソフトバンクが今年度の学割を発表しました。詳細は以下から。◆条件達成で月々20GBが無料にソフトバンクのプレスリリースによると、同社は11月13日（木）から「ソフトバンクデビュー割」を提供するそうです。これは新規契約を対象にする「スマホデビュープラン＋（ベーシック）」の料金を、契約者の家族が特定プランに加入している場合割引するというもの。従来の「1年おトク割＋」および「デビュー特典（割引）」も適用されるた