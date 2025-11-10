「視線のベクトル」をそろえるためにメンバーと共有すべきことは、「私たちは、なぜこの仕事をしているのか」です（写真：zak／PIXTA）「チームのベクトルをそろえ、チームの一体感を高めたい」と考える管理職は多い。優れた管理職は、どのようにそれを実現し成果を高めているのか。 外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、チームの一体感を高め