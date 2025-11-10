【第24話】 11月10日 公開 価格：70ポイント 【拡大画像へ】 講談社は11月10日、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第24話「むちむちの異変」をヤンマガWebにて公開した。価格は70ポイント。 本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。現在ヤンマガWebでは、第21話などが無料で公開され