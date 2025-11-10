10日朝、潟上市天王の支援学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、10日午前8時10分ごろ、潟上市天王追分西の支援学校天王みどり学園の関係者が、校舎の中から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。