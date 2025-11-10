2000年からJ２に在籍し、「J２の門番」と言われてきた水戸ホーリーホック。これまでの最高成績は、2003年と19年の７位で、過去に一度もJ１昇格プレーオフに参戦したことがなければ、降格もない。その水戸が今季は長く首位をキープ。11月２日のJ２第35節・ヴァンフォーレ甲府戦も１−０で競り勝ち、勝点を67に伸ばしたことで、悲願のJ１初昇格に王手をかけていた。迎えた９日の36節・RB大宮アルディージャ戦。この試合に勝利