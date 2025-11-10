［J2第36節］千葉 １−１ 藤枝／11月９日／フクダ電子アリーナ３位の千葉と16位の藤枝が対戦したゲーム。悲願のJ1復帰へ首位の水戸と２位の長崎を追走するため千葉はホームで勝利が欲しい状況。一方の藤枝も残留のために勝点を積みたい試合だった。そのなかで千葉の選手も驚いたのが藤枝の戦い方であった。藤枝と言えばボールを主体的に動かし、攻撃面をクローズアップするサッカーが真骨頂だが、この日は５−４−１の守備ブロ