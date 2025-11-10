女子テニスの大坂なおみは11月5日、Instagramを更新。2025年シーズンを終え、カリブ海を訪れた際の写真を公開した。 投稿された写真は、ビーチにたたずむ大坂のソロショット。明るいイエローの水着を着用した大坂は、長い髪に手を添えつつ、キュートにほほ笑んでいる。背景には大きな山が見えており、青い海と白い砂浜に囲まれた大自然のなかで、休暇を満喫しているようだ。大坂は、「Caribbean gyal