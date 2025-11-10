株式会社シグマは、ミラーレスカメラ「Sigma BF」の最新ファームウェアVer.1.02における不具合を確認したと11月5日（水）に告知した。ファームウェアを適用して特定のレンズを使用した際に、レンズ情報を正しく取得できない場合があるという。 ファームウェアVer.1.02は10月23日に公開済みの最新版。書き込み中の動作安定性や、撮影したJPEG画像のHDR表示画質、AF性能の向上などが盛り込まれていた。