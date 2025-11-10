タカヨシホールディングス [東証Ｇ] が11月10日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比0.2％減の8.9億円になったが、26年9月期は前期比7.9％増の9.7億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.5％増の2.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.2％→13.3％に大幅上昇した。 株探ニュース