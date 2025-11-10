2025年11月9日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の前売券が中国で9000万元（約19億円）を売り上げた。「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏の漫画が原作。主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）が、鬼にされた妹・禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼を倒す集団「鬼殺隊」に入隊し、仲間と共に鬼と闘う姿を描く。そして、物語の最終章となる無限城編が3部作の劇場版として制作されることとなり、第一章が7月18日に日本で