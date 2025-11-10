10日13時現在の日経平均株価は前週末比436.04円（0.87％）高の5万712.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1213、値下がりは351、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を168.46円押し上げている。次いでアドテスト が167.13円、ＳＢＧ が73.20円、ファストリ が49.74円、オリンパス が24.73円と続く。 マイナス寄与度は38