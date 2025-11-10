なにわ男子の高橋恭平が10日、都内で行われた連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』プレミア上映会に共演のHey! Say! JUMP・伊野尾慧とともに登壇した。【写真】ハートポーズにキュン！爽やかな笑顔を見せる伊野尾慧『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出した咲坂伊緒氏の人気漫画を実写化。恋を知らない高校生・仁菜子（福本莉子）が電車内で出会った同級生・一ノ瀬蓮（高橋）に