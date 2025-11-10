大阪国際文化芸術プロジェクト「壽初春歌舞伎特別公演」（26年1月7〜25日、大阪松竹座）の記者発表会が10日、大阪市内で行われ、歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、片岡孝太郎（57）、片岡愛之助（53）、市川中車（59）、中村壱太郎（35）、中村種之助（32）、中村歌之助（24）、吉村洋文大阪府知事（50）、横山英幸大阪市長（44）が出席した。昼の部は「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）車引」「祇園祭礼信仰記（