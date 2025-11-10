【新華社ソウル11月10日】韓国海洋警察は10日、中国漁船が同日に韓国全羅北道群山市付近の海域で転覆し、乗っていた11人のうち2人が近くを航行していた貨物船に救助されたが、残りの9人の状況はまだ不明だと明らかにした。在光州中国総領事館はすでにこの情報を確認している。