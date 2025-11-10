中学受験専門の個別指導塾「受験Dr.」は、2025年11月21日(金)・23日(日)に「算数男子のための直前期今から伸ばす開成中学国語戦略セミナー」を開催します。開成志望の「算数男子」保護者を対象とした、直前期の国語戦略セミナーです☆ 受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」 開催日：2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)形式：オンライン（LIVE配信／録画配信）受験Dr.が、開成中学を志望する6年生の保護者