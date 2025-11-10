兵庫県・城崎温泉の「湯宿ささくら」は、2025年12月20日(土)よりお食事処をリニューアルオープンします。これに伴い、地元食材をふんだんに使用した1泊2食付宿泊プランの提供が開始されます！ 城崎温泉 湯宿ささくら「お食事処リニューアル」 プラン提供開始日：2025年12月20日(土)所在地：兵庫県豊岡市城崎町湯島770城崎温泉にある大正時代創業の老舗宿「湯宿ささくら」が、お食事処をリニューアル！110年以上の