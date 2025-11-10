歌舞伎俳優の中村鴈治郎、片岡愛之助、市川中車らが１０日、大阪市役所で大阪国際文化芸術プロジェクト「寿初春歌舞伎特別公演」（来年１月７日〜２５日、大阪松竹座）に向けた取材会に出席した。今回は歌舞伎の古典作品が中心。昼の部は「菅原伝授手習鑑車引」「祇園祭礼信仰記金閣寺」「らくだ」。夜の部は「女鳴神龍王ヶ峰岩屋の場」「仮名手本忠臣蔵祇園一力茶屋の場」「京鹿子娘道成寺鐘供養より押戻しまで」を