よさこい祭りの多くの人に楽しんでもらおうと、11月9日までの2日間、高知市のJR高知駅前でイベントが開かれました。11月9日、JR高知駅前のこうち旅広場で行われた「よさこいAgain」は、よさこい祭りから3か月が経った今でも、よさこいを楽しんでもらおうと、県観光コンベンション協会が、2022年から毎年企画しているものです。イベントには、県内外から27チーム・約1000人の踊り子が参加し、ステージとストリー