歌舞伎役者の市川中車が１０日、大阪市内で出演する「壽初春歌舞伎特別公演」（来年１月７日初日・大阪松竹座）の概要発表会見に出席した。会見の中で、今作の舞台となる大阪松竹座が来年５月で閉館することに触れた中車。「私、１月がたぶん最後の出演になると思います。その意味でも一生懸命頑張りたい」と、心を奮い立たせた。歴史ある舞台との別れに「楽屋に入る時に必ず御堂筋の『金龍』の前を通るのですが、この濃厚な