天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは17日からの初めての外国訪問を控え、武蔵陵墓地を参拝されました。午前10時半ごろ、淡いグレーの参拝服姿の愛子さまは、東京・八王子市にある武蔵陵墓地を訪問されました。愛子さまは、曽祖父にあたる昭和天皇が眠る陵墓の前へと進み、来週17日からのラオス訪問を報告し、深く拝礼されました。愛子さまの外国への公式訪問は初めてで、外交関係樹立70周年を記念しラオス政府から招待を受け、国家主