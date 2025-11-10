東京・北の丸公園内にある科学技術館を舞台に、「EASTEAST_TOKYO 2025」が11月8日から10日まで開催されています。メイン会場の科学技術館を中心に、その前に広がる北の丸公園駐車場にも展示エリアを拡張。アジア各地から集まったギャラリーやアーティストコレクティヴが参加し、マーケットの枠を超えた文化的実験として、アートを通じた“都市的な共生”を提示しています。photo by ©FASHION HEADLINEEASTEAST_とはEASTEAST_