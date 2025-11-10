ブンデスリーガ第10節でフライブルクに所属するMF鈴木唯人が強烈なシュートを叩き込んだ。鈴木はこの試合、MF藤田譲瑠チマが所属するザンクト・パウリとホームで対戦。鈴木と藤田は共にスタメンに名を連ね、鈴木は71分までプレイし、藤田はフル出場を果たした。日本人対決として注目を集めたこの試合で結果を残したのは鈴木だ。スコアレスで迎えた40分、CKのこぼれ球に反応した鈴木は迷わずダイレクトボレー。ゴール前に人が多い状